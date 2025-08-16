В Горно-Алтайске на видео попало, как автомобиль снес школьницу на переходе

В Горно-Алтайске на видео попало, как школьница отлетела от удара авто

В Горно-Алтайске автомобиль сбил девушку на переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«32-летний водитель Honda Stepwgn на проспекте Коммунистическом сшиб 17-летнюю девочку, которая шла с 18-летнем парнем. Пацан отделался легкими травмами», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как две человека переходят дорогу по пешеходному переходу. В этот момент в людей врезается автомобиль, от удара девушка отлетает на несколько метров вперед. При этом второй пешеход поднимает с проезжей части личные вещи и направляется к пострадавшей.

По информации канала, сейчас школьница находится в больнице. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

До этого сообщалось, что в Москве у мотоциклиста выпали деньги во время движения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель грузовика останавливает транспорт и начинает собирать разбросанные деньги. Далее на записи видно, что на обочине стоят около десяти машины, вокруг которых ходят люди и собирают купюры, лежащие на трассе.

Ранее в Москве на Каширском шоссе автомобиль перевернулся в момент столкновения.