В небе над Россией заметили след от ракеты с Байконура

След от ракеты «Союз» со спутником «Бион» заметили в нескольких регионах России
true
true
true

След от ракеты «Союз» зафиксировали в ряде регионов России. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Пользователи социальных сетей прислали фотографии со свечением в небе из Пермского края, Челябинской области и Тюмени. На снимках можно заметить яркий световой шлейф, растянувшийся по звездному небу.

Незадолго до этого Роскосмос в своем Telegram-канале сообщил, что Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Бион-М» №2, оснащенная 75 мышами и 1,5 тыс. мух — дрозофил, стартовала с Байконура. Выход на орбиту занял чуть больше 9 минут.

В публикации говорится, что ученые хотят изучить, как радиация и невесомость влияют на живые организмы на полярной орбите. Полет будет проводиться в течение 30 дней.

«Бион» — серия отечественных космических аппаратов, предназначенных для проведения биологических экспериментов. Между 1973 и 1996 годами было выведено на орбиту 11 таких спутников. В 2013 году стартовал обновленный аппарат «Бион‑М».

Ранее в небе над Японией заметили падение «огненного шара».

