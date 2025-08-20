На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ситуацией с женщиной, впавшей в кому в поезде, заинтересовалась прокуратура

Транспортная прокуратура проверяет ситуацию с пассажиркой поезда, впавшей в кому
Gerry Broome/AP

Транспортная прокуратура начала проверку после того, как пассажирка поезда, следовавшего из Волгограда в Москву, впала в кому. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — говорится в сообщении.

20 августа Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что женщине стало плохо в поезде. Как уточнила мать россиянки, она вместе с детьми возвращалась домой после отпуска.

Сначала женщина пожаловалась на головную боль и тошноту, а позже потеряла сознание. Когда состав прибыл в Липецк, медики осмотрели пациентку и пришли к выводу, что она спит. В Москве женщину доставили в больницу, где у нее диагностировали венозный инфаркт: у нее произошло кровоизлияние в мозг, потребовалась трепанация черепа. Выяснилось, что липецкие медики спутали ишемический инсульт, который случился в пути, с «состоянием сна». Сейчас россиянка находится в коме в тяжелом состоянии.

Ранее российский футболист впал в кому после драки.

