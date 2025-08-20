На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: в Калужской области задержали руководителя местной «Русской общины»

В Обнинске задержали руководителя местной «Русской общины» Денисова
true
true
true
close
Telegram-канал ES! - канал Евгения Серкина

В Обнинске Калужской области задержали руководителя местной «Русской общины» (РО) Руслана Денисова. Его подозревают в вымогательстве, сообщил в своем Telegram-канале местный медиаменеджер Евгений Серкин.

«‎Руслан Денисов задержан и находится в изоляторе временного содержания. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве ориентировочно более 1.5 млн рублей на территории одного из районов (предположительно, в Козельске)», — говорится в посте.

По информации Серкина, дома у Денисова прошли обыски.

В начале августа этого года депутат Московской городской думы Андрей Медведев заявил, что российские чиновники недовольны деятельностью «Русской общины», так как ее цели неочевидны для государства.

По его словам, российский чиновник не привык к тому, что русские люди могут самоорганизоваться. Депутат заявил, что «Русская община» появилась не просто так, а как реакция на поведение этнических диаспор. По его мнению, если ликвидировать диаспоры в их нынешнем виде и отменить законы, позволяющие им функционировать, тогда РО сама распустится.

Ранее в Чечне отреагировали на инцидент с рейдом «Русской общины» в Москве.

