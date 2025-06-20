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В Чечне отреагировали на инцидент с рейдом «Русской общины» в Москве

Омбудсмен Солтаев: работа по инциденту с «Русской общиной» в Москве уже ведется
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Глава и Правительство Чеченской Республики

В Чечне началась «конкретная работа» после инцидента с рейдом «Русской общины» в Москве. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Мансур Солтаев в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал видео, которое записала уроженка республики в одном из микрорайонов Москвы. В кадре женщина утверждала, что активисты задержали нескольких чеченских детей, и также сообщила о якобы имевшей место попытке их похищения участниками движения.

Солтаев отметил, что власти уже подключились к выяснению обстоятельств произошедшего, в том числе при помощи московского омбудсмена.

«Работа ведется — конкретно, тщательно, четко, слаженно», — добавил он.

О рейде «Русской общины», в ходе которого полицейские задержали детей уроженцев Чечни, сообщалось накануне. За подростков вступилась чеченская женщина, которая спросила, за что задерживают несовершеннолетних, и обратила внимание на то, что некоторые активисты «Общины» скрывают лица.

Позже помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев заявил, что членов «Русской общины», которые участвовали в задержании несовершеннолетних чеченцев в Москве, следует называть нацистами.

Ранее военкор ответил помощнику Кадырова на критику «Русской общины».

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