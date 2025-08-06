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Астроном рассказала, как Луна изменит цвет во время затмения в сентябре

Астроном Кошман: Луна станет красноватой во время полного затмения в сентябре
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Michael Dalder/Reuters

Луна приобретет красноватый оттенок во время полного затмения в сентябре. Об этом ТАСС рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

«В ... сентября произойдет полное лунное затмение и Луна, оказавшись в тени Земли, изменит свою окраску. Ее оттенок будет красноватым», — поделилась Кошман.

Она добавила, что полнолуние 9 августа будет обычным, и цвет Луны не изменится.

Отмечается, что 7 сентября произойдет полное лунное затмение, которое продлится почти 1,5 часа. Все фазы затмения будут видны в России, на территориях Европы, Азии, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании.

В июне Telegram-канал Shot сообщал, что над Россией взошла клубничная Луна, которая появляется раз в 18 лет.

В марте жители разных уголков планеты стали свидетелями редкого астрономического явления — полного лунного затмения, окрасившего Луну в красный цвет. Явление было видно в Америке, над Тихим и Атлантическим океанами, а также в западных частях Европы и Африки.

Ранее в небе над Москвой заметили редкое явление.

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