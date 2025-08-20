Блогера Алекса Лесли объявили в розыск

Следствие объявило в розыск блогера Лесли по делу о склонении к изнасилованию

МВД России объявило в розыск блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), следует из базы данных министерства. В карточке указано, что он «разыскивается по статье УК».

Как рассказали агентству РИА Новости в Тверском суде Москвы, следствие просит заочно арестовать блогера по делу о склонении к изнасилованию.

«Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Кириллова», — заявила представитель суда.

Имя Лесли стало широко известно после скандальных видео в интернете, где он подстрекал к оскорбительным действиям в адрес женщин. Следственный комитет завел на него уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию. Его последователей также подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

По данным правоохранительных органов, сам Кириллов может находиться за границей.

Ранее психолог Лина Дианова объяснила феномен популярности «секс-гуру» Алекса Лесли.