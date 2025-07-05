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Психолог Лина Дианова объяснила феномен популярности «секс-гуру» Алекса Лесли

Психолог Лина Дианова заявила, что Алекс Лесли популярен у мужчин с трудным детством
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alexlesley11/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Психолог и блогер Лина Дианова в комментарии «Газете.Ru» объяснила феномен популярности «секс-гуру» Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) и раскрыла типаж мужчин, которые пользуются его курсами.

«Людям в принципе свойственно следовать за категоричными людьми. То есть так устроена человеческая природа. И чем более категоричен лидер, чем более убедительно и однозначно он говорит, тем больше людей будут к нему прислушиваться, потому что не имеют своей внутренней опоры. Соответственно, какие мужчины ходят на курсы к Алексу Лесли? Это мужчины, у которых плохо строится контакт с женщинами, у которых, может быть, были какие-то проблемы в семье, которые были воспитаны очень строгими матерями — или, наоборот, гиперопекающими. И они совершенно не понимают, как общаться с девушками, потому что тот способ контакта, который им предлагали их матери, он просто не работает для женщин, которых они выбирают. Слепо слушать лидера гораздо проще, чем думать своей головой. Этим и отличается психотерапия от курсов, которые предлагает Алекс Лесли и прочие. <...> Если подытоживать, то людям проще верить в то, что есть волшебная таблетка, что есть какой-то конкретный человек, который знает, как и что правильно делать, чем разбираться в себе и искать свой собственный путь, пробовать, ошибаться», — объяснила она.

Дианова также отметила, что до резонансного инцидента «не была знакома с творчеством и методами Алекса Лесли, никогда о нем не слышала, не смотрела курсы, не сталкивалась с мужчинами, которые ходят на его курсы».

25 июня в отношении Лесли возбудили уголовное дело за организацию в Москве флешмоба, участники которого приставали к девушкам на улицах и трогали их за интимные места. Лесли обвиняют в склонении к совершению изнасилования.

Ранее соратник Алекса Лесли обжаловал арест по делу о домогательствах.

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