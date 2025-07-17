На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка устроилась на четыре работы и украла 7 млн рублей ради ипотеки

Kostroma.today: женщина обманула работодателей на 7 млн рублей ради ипотеки
close
Нина Зотина/РИА «Новости»

В Костроме местная жительница ради ипотеки устроилась на четыре работы и украла 7 млн рублей. Об этом сообщает Kostroma.today.

Деятельность злоумышленницы раскрыли прошлым летом, когда директор компании обнаружил подозрительные переводы на сумму свыше 3 млн рублей во время аудита. Расследование показало, что 42-летняя бухгалтер подделывала платежные поручения и переводила деньги на свой счет. Сообщается, что женщина таким образом пыталась избавиться от долгов по ипотеке.

Дальнейшая проверка выявила, что злоумышленница использовала аналогичную схему еще у трех работодателей. Общая сумма похищенных средств превысила 7 миллионов рублей. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статьям о краже в особо крупном размере и неправомерном использовании платежных средств.

Все материалы дела уже переданы в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы, а также ее могут обязать вернуть все украденные деньги.

Ранее россиянин украл со счета своей тети более 14 млн рублей ради машины и мотоцикла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами