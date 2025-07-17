Россиянка устроилась на четыре работы и украла 7 млн рублей ради ипотеки

В Костроме местная жительница ради ипотеки устроилась на четыре работы и украла 7 млн рублей. Об этом сообщает Kostroma.today.

Деятельность злоумышленницы раскрыли прошлым летом, когда директор компании обнаружил подозрительные переводы на сумму свыше 3 млн рублей во время аудита. Расследование показало, что 42-летняя бухгалтер подделывала платежные поручения и переводила деньги на свой счет. Сообщается, что женщина таким образом пыталась избавиться от долгов по ипотеке.

Дальнейшая проверка выявила, что злоумышленница использовала аналогичную схему еще у трех работодателей. Общая сумма похищенных средств превысила 7 миллионов рублей. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статьям о краже в особо крупном размере и неправомерном использовании платежных средств.

Все материалы дела уже переданы в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы, а также ее могут обязать вернуть все украденные деньги.

Ранее россиянин украл со счета своей тети более 14 млн рублей ради машины и мотоцикла.