В российском регионе ввели карантин из-за опасного для аллергиков растения

На Камчатке впервые ввели карантин из-за амброзии полыннолистной
Shutterstock/FOTODOM

Карантинная фитосанитарная зона из-за амброзии полыннолистной впервые введена на Камчатке. Об этом в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили ТАСС.

Карантин введен в Елизовском муниципальном округе региона.

«Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 30,3 га. Она установлена вдоль дорожного откоса на участке автомобильной дороги «Автодорога Садовое кольцо»», — говорится в сообщении.

Во время цветения этого растения у него выделяются эфирные масла, которые становятся причиной головной боли и скачков артериального давления. Они особенно опасны для аллергиков.

Недавно в двух селах Омской области объявили карантин из-за африканской чумы свиней, которую нашли у животных в населенных пунктах. Инфекция была выявлена у свиней в населенных пунктах Моховой Привал и Захаровка в Муромцевском муниципальном районе. Специалисты принимают меры, чтобы остановить распространение опасной инфекции среди животных.

Ранее в российском селе ввели карантин из-за зараженного бешенством кота.

