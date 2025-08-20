На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России колумбийского наркобарона хотят приговорить к почти 20 годам

РЕН ТВ: обвинение запросило 19 лет колонии колумбийскому наркобарону Карлосу
Прокурор в Московском областном суде запросил 19 лет колонии строгого режима для колумбийского наркобарона Карлоса Альберта Муньоса Рамиреса. Об этом сообщил Telegram-канал «РЕН ТВ».

Обвинение также запросило назначить преступнику штраф в размере одного миллиона рублей. Сторона защиты, в свою очередь, обратилась к суду с просьбой принять во внимание сотрудничество наркобарона со следствием и смягчить ему наказание.

Сообщается, что Карлос руководил группой из четырех человек, которая занималась контрабандой запрещенных веществ на территорию РФ. По данным МВД России, в мае 2016 года Муноза и его сообщники организовали пересылку свыше 3,2 кг кокаина из Колумбии в Россию в двух почтовых отправлениях, а в ноябре 2017 мужчина был объявлен в международный розыск.

После его поимки власти Колумбии передали его российским правоохранителям в декабре 2024 года. Это был первый случай экстрадиции подозреваемого в контрабанде наркотиков в Россию.

Ранее российские таможенники обнаружили кокаин на 12 млрд рублей в контейнерах с бананами.

