Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Сербии

Школьники из РФ завоевали 6 медалей на географической олимпиаде в Сербии

Школьники из России завоевали шесть медалей Международной юниорской географической олимпиады в Сербии. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российские школьники в очередной раз доказали уровень своих способностей и высокий уровень подготовки в сфере географии. Он отметил, что результаты, показанные школьниками из РФ, являются лучшими среди других стран — участниц олимпиады.

Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что школьники показали высочайший уровень знаний, который является результатом упорного труда и таланта ребят.

«Эта победа – общая. От всей души благодарю тренеров и наставников, чьи профессионализм и самоотдача заложили фундамент этого успеха. Вы – наша гордость», — добавил он.

До этого пресс-служба министерства образования Московской области сообщила, что подмосковные школьники победили на XXI всероссийской олимпиаде по геометрии имени И.Ф. Шарыгина для учеников 8-11 классов.

Ранее российские школьники завоевали 8 медалей на международной олимпиаде по ИИ.