Школьники из Подмосковья победили на олимпиаде по геометрии

Ученики из Подмосковья стали лучшими на олимпиаде по геометрии имени Шарыгина
Министерство образования Московской области

Подмосковные школьники победили на XXI всероссийской олимпиаде по геометрии имени И.Ф. Шарыгина для учеников 8-11 классов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Среди восьмиклассников лучшим стал Владислав Афанасьев из Долгопрудного. Александр Петрашень из Долгопрудного получил диплом I степени среди девятиклассников, а среди десятиклассников лучшими стали Анатолий Соколов, Иван Буздин и Дмитрий Годунин.

В задания олимпиады вошли различные разделы геометрии, включая планиметрию, стереометрию и другие. В рамках заданий участникам необходимо было проявить логику, пространственное мышление, а также показать умения решать трудные задачи.

Участникам потребовались глубокие знания, творческий подход и навыки работы с нестандартными геометрическими задачами. В пресс-службе подчеркнули, что олимпиада помогает находить и поддерживать талантливых ребят, увлеченных геометрией, углублять их знания и готовить к серьезным математическим состязаниям.

