Российские школьники завоевали 8 медалей на международной олимпиаде по ИИ

Шесть российских школьников получили золото на олимпиаде по ИИ

Школьная сборная России завоевала 8 медалей на международной олимпиаде по искусственному интеллекту (ИИ) в Китае среди старшеклассников, сообщает пресс-служба Сбера.

Сразу 6 российских школьников получили золотые медали в индивидуальном зачете — это лучший результат по количеству золотых медалей среди всех стран. Еще двое ребят завоевали серебро и бронзу.

Команда из России была подготовлена в рамках Альянса в сфере ИИ совместно с компаниями и экспертами из российских и технологических компаний и университетов. Очная подготовка проходила в мае на площадке СберУниверситета.

Все участники российской команды смогут пройти стажировку в Сбербанке, а также получат по 100 тысяч рублей на образовательные цели от Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, Сбер невероятно гордится школьной сборной России.

«Мы гордимся нашей школьной сборной! А 6 золотых медалей на Международной олимпиаде по ИИ — это триумф российского таланта и упорства. Эта победа — яркое свидетельство огромного научно-технического потенциала молодежи со всей России. Поздравляем победителей, их наставников и всю команду поддержки», — сказал он.

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, в России сильная физико-математическая школа и передовые разработки в сфере ИИ.

«Российские школьники, в честной конкурентной борьбе получившие 8 медалей, являются достойными продолжателями этих традиций», — сказал Чернышенко.

На олимпиаде школьники программировали роботов и решали нестандартные задания в командном и индивидуальном зачетах.

Олимпиада проходила со 2 по 8 августа в Китае. В финале школьная сборная России соревновалась с 300 школьниками из 61 страны. Команду готовили представители Центрального университета и компании Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ). Также в этом году к подготовке присоединились специалисты в области искусственного интеллекта из российских и международных компаний и университетов.