СК завел дело на россиянку, оставившую новорожденную дочь в аэропорту Антальи

СК возбудил уголовное дело в отношении 19-летней россиянки Екатерина Бурнашкиной, оставившей в туалете аэропорта в Турции новорожденную дочь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Электростали ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело в отношении 19-летней местной жительницы», — говорится в сообщении.

В данный момент сотрудники СК проводят следственные действия, собирая все доказательства по данному дела. Бурнашкиной избрали мера принуждения в виде обязательства о явке.

В феврале текущего года суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил Бурнашкину к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на близкого родственника. Основанием для обвинения послужил инцидент, произошедший в октябре 2024 года, когда 18-летняя девушка оставила свою новорожденную дочь в туалете аэропорта. Однако по итогам заседания, состоявшегося 9 июля, апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил Екатерину из-под стражи.

Адвокат обвиняемой отметила, что это решение является прецедентным, так как в аналогичных ситуациях матерям, как правило, предъявляется обвинение в оставлении ребенка в опасности, за которое, согласно законодательству Турции, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до двух лет.

Ранее оставленному в туалете аэропорта Антальи ребенку оформили гражданство России.