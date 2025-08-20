В Крыму спрогнозировали снижение урожая винограда на 18%

Аксенов: урожай винограда в Крыму может снизиться на 18%

Урожай винограда в Крыму в этом году может оказаться меньше прошлогоднего из-за влияния весенних заморозков и сильной засухи. Об этом написал в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов,

На данный момент уборку винограда начали в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском и Ленинском районах Крыма.

По прогнозам Аксенова, в 2025 году планируется собрать на 15-18% меньше винограда, чем в прошлом году. В 2024 году урожай составил 123 тыс. тонн.

По последней информации, уже собрано 24 тонны с площади более восемь гектаров.

Государственная поддержка крайне важна для отрасли виноградарства и виноделия, отмечает глава республики. В текущем году на эти цели выделено почти 840 млн рублей. Это на 100 млн рублей больше в сравнении с предыдущим годом.

В 2024 году правительство России увеличило субсидии для поддержки виноградарства и винодельческого производства. Кабинет министров поднял повышающий коэффициент для российских виноделов, которые занимаются производством высококачественной продукции, до 1,2 на один гектар виноградников.

Ранее сообщалось о том, что российское вино могут начать продавать онлайн по биометрии.