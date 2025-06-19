Российское вино могут начать продавать онлайн по биометрии

Онлайн-продажу российского вина могут разрешить, но с проверкой возраста через биометрию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ассоциация компаний интернет-торговли направила соответствующее письмо вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.

В ассоциации предлагают использовать государственную биометрическую систему: покупатель выбирает вино, сервис запрашивает возраст, и если покупателю больше 18 лет, то операция одобряется, а если нет — отклоняется.

Также планируется создание реестра доверенных организаций с правом продавать вино онлайн.

В начале июня сообщалось, что в ближайший год в России не ожидается рост цен на отечественное вино. Российские виноделы уточнили, что коррективы могут произойти на фоне прошедших в Крыму заморозков. При этом представитель «Кубань вино» Александр отметил, что виноделы предпримут все усилия, чтобы сохранить цены на прежнем уровне.

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