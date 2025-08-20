На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У перевозчиков нефти в РФ выявили 682 нарушения

Ространснадзор выявил 682 нарушения у перевозчиков нефти
true
true
true
close
AP

Ространснадзор выявил 682 нарушения обязательных требований у проверенных 516 организаций. Об этом пишет ТАСС.

С момента аварии в Керченском проливе были проверены 516 организаций — перевозчиков нефти и нефтепродуктов.

«По результатам проверок выдано 212 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 110 административных дел. Приостановлено или прекращено действие 36 лицензий», — говорится в сообщении.

Два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря, 15 декабря 2024 года. Суда перевозили нефтепродукты, но оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов танкеры потерпели крушение, что привело к попаданию в море около 3,8 тыс. тонн мазута. Впоследствии мазут начало выносить на пляжи в Краснодарском крае и ряде других регионов.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой. Глава государства со ссылкой на правоохранителей заявил, что капитаны судов нарушили правила, решив не уходить в укрытия на фоне ухудшения погоды.

Ранее владельца танкера «Волгонефть-239» оштрафовали после разлива нефти в Керченском проливе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами