У перевозчиков нефти в РФ выявили 682 нарушения

Ространснадзор выявил 682 нарушения обязательных требований у проверенных 516 организаций. Об этом пишет ТАСС.

С момента аварии в Керченском проливе были проверены 516 организаций — перевозчиков нефти и нефтепродуктов.

«По результатам проверок выдано 212 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 110 административных дел. Приостановлено или прекращено действие 36 лицензий», — говорится в сообщении.

Два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря, 15 декабря 2024 года. Суда перевозили нефтепродукты, но оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов танкеры потерпели крушение, что привело к попаданию в море около 3,8 тыс. тонн мазута. Впоследствии мазут начало выносить на пляжи в Краснодарском крае и ряде других регионов.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой. Глава государства со ссылкой на правоохранителей заявил, что капитаны судов нарушили правила, решив не уходить в укрытия на фоне ухудшения погоды.

Ранее владельца танкера «Волгонефть-239» оштрафовали после разлива нефти в Керченском проливе.