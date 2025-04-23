Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владельца танкера «Волгонефть-239» оштрафовали после разлива нефти в Керченском проливе

Росприроднадзор оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239»
close
Телеграм-канал Оперативный штаб - Краснодарский

Росприроднадзор оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239» после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что штраф выплатит ЗАО «Волгатранснефть», являющееся владельцем потерпевшего крушение танкера «Волганефть-239». При этом сумма штрафа не называется.

Росприроднадзор обвинил компанию по четырем статьям КоАП. Речь идет о несоблюдении экологических требований, неоповещении о факте разлива нефти и нефтепродуктов, а также о нарушении требований к охране водных объектов и предоставлении на согласование плана предупреждения и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, содержащего заведомо недостоверные сведения.

Представители «Волгатранснефти» пытаются обжаловать решение Росприроднадзора в суде.

До этого оперативный штаб Краснодарского края сообщил о том, что с кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» зафиксирован новый выброс мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в условиях шторма. В экстренных службах сообщили, что общий объем разлившегося мазута составил около 3,8 тыс. тонн.

Ранее Кубань столкнулась с новой проблемой из-за разлива мазута.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами