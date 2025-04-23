Владельца танкера «Волгонефть-239» оштрафовали после разлива нефти в Керченском проливе

Росприроднадзор оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239» после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что штраф выплатит ЗАО «Волгатранснефть», являющееся владельцем потерпевшего крушение танкера «Волганефть-239». При этом сумма штрафа не называется.

Росприроднадзор обвинил компанию по четырем статьям КоАП. Речь идет о несоблюдении экологических требований, неоповещении о факте разлива нефти и нефтепродуктов, а также о нарушении требований к охране водных объектов и предоставлении на согласование плана предупреждения и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, содержащего заведомо недостоверные сведения.

Представители «Волгатранснефти» пытаются обжаловать решение Росприроднадзора в суде.

До этого оперативный штаб Краснодарского края сообщил о том, что с кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» зафиксирован новый выброс мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в условиях шторма. В экстренных службах сообщили, что общий объем разлившегося мазута составил около 3,8 тыс. тонн.

Ранее Кубань столкнулась с новой проблемой из-за разлива мазута.