Загрязнение моря в Аланье встревожило ученых

Yeni Alanya: загрязнение Средиземного моря в Аланье достигло опасных масштабов
true
true
true
close
Martin Siepmann/Global Look Press

Загрязнение Средиземного моря на турецком курорте Аланья в 2025 году достигло угрожающих масштабов, туристы после контакта с водой жалуются на тошноту, слабость и высокую температуру. Об этом изданию Yeni Alanya рассказал доцент Средиземноморского университета Гюрай Доган.

Он отметил, что нарушение экологического баланса моря у Аланьи и района Газипаша было вызвано не только туристической активностью, но и попаданием в него отходов сельскохозяйственного производства, а также климатическими изменениями. Из-за этого в морской воде происходит увеличение количества микробов, добавил Доган.

«Отходы могут нагреваться на солнце и вызывать проблемы со здоровьем. У граждан могут возникнуть такие недомогания, как рвота, тошнота, слабость, высокая температура», — рассказал ученый.

Он добавил, что из-за размножения бактерий, особенно в бухтах, специалисты получают от людей жалобы на ухудшение самочувствия.

По его словам, серьезные последствия произошедшего можно будет увидеть в бухтах на западном побережье, что приведет к значительным потерям в сфере туризма.

В конце июля российские туристы массово пожаловались на кожные реакции после купания в море на курортах Турции, Египта и Мальдив.

Ранее власти Турции отреагировали на сообщения о риске заражения опасной бактерией.

