Московские ветеринары спасли собаку с семикилограммовой опухолью

В Москве ветеринары спасли собаку с опухолью весом 7 килограммов
Depositphotos

Специалисты Калининской ветеринарной клиники (г. Москва) спасли собаку с семикилограммовой опухолью матки. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на столичную госветслужбу.

По данным ведомства, владельцы 10-летней собаки по кличке Майя обратились за медпомощью, заподозрив, что у их любимицы проблемы с животом. В ходе первичного осмотра врачи обнаружили у животного вздутие и отекшую заднюю конечность.

«На УЗИ у Майи визуализировались структуры, похожие на воспаление матки, но точную картину при ультразвуковой диагностике увидеть было невозможно. Было принято решение провести диагностическую лапаротомию», — рассказали в госветслужбе.

В ходе операции хирурги удалили у собаки объемное новообразование, после чего ее вес уменьшился с 33 до 25 килограммов. Сейчас животное чувствует себя хорошо.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что если собака регулярно демонстрирует забавные движения, похожие на танцы, это должно насторожить хозяина. В большинстве случаев, по его словам, такая «хореография» говорит о перевозбуждении, стрессе или неврологических заболеваниях. Кроме того, животное может ощущать боль или дискомфорт.

Ранее россиянам объяснили, почему не нужно бояться заводить собаку-инвалида.

