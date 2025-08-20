Московские ветеринары спасли собаку с семикилограммовой опухолью

Специалисты Калининской ветеринарной клиники (г. Москва) спасли собаку с семикилограммовой опухолью матки. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на столичную госветслужбу.

По данным ведомства, владельцы 10-летней собаки по кличке Майя обратились за медпомощью, заподозрив, что у их любимицы проблемы с животом. В ходе первичного осмотра врачи обнаружили у животного вздутие и отекшую заднюю конечность.

«На УЗИ у Майи визуализировались структуры, похожие на воспаление матки, но точную картину при ультразвуковой диагностике увидеть было невозможно. Было принято решение провести диагностическую лапаротомию», — рассказали в госветслужбе.

В ходе операции хирурги удалили у собаки объемное новообразование, после чего ее вес уменьшился с 33 до 25 килограммов. Сейчас животное чувствует себя хорошо.

