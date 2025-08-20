На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В городе Белгородской области произошел пожар

Baza: жители города Новый Оскол заметили в небе столбы дыма
true
true
true

В городе Новый Оскол Белгородской области произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в небе над городом образовались столбы дыма. Причины и обстоятельства пожара не сообщаются, равно как точное место возгорания.

19 августа украинский БПЛА атаковал храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая Таволжанка, расположенном в Белгородской области. В результате у здания оказались повреждены купол, фасад, остекление и паперть. Более того, находившаяся на территории храма женщина получила рваные и осколочные ранения лица. Ей потребовалась госпитализация.

В тот же день другой беспилотник сбросил взрывное устройство на сельскохозяйственную технику в селе Мокрая Орловка. Из-за действий украинских войск пострадал мужчина — у него диагностировали баротравму и множественные осколочные ранения. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

Ранее в Кемерово загорелся торговый центр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами