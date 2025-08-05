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Депутат назвал причину, по которой «Русская община» беспокоит чиновников

Депутат Медведев: чиновники недовольны «Русской общиной» из-за ее целей
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Александр Кряжев/РИА Новости

Российские чиновники недовольны деятельностью «Русской общины» (РО), так как ее цели неочевидны для государства. Об этом заявил депутат Московской городской думы Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, российский чиновник не привык к тому, что русские люди могут самоорганизоваться.

«РО и возникла не понятно как. И партией она по сути своей не является. И консервативные идеи организации многим чиновникам кажутся опасными. <...> Вот и логичное желание запретить структуру, или намекнуть, что она опасна и нежелательна. Там, где государству не очевидны цели, структура и задачи, там возникает совершенно обоснованная тревога», — написал он.

Депутат заявил, что «Русская община» появилась не просто так, а как реакция на поведение этнических диаспор.

По его мнению, если ликвидировать диаспоры в их нынешнем виде и отменить законы, позволяющие им функционировать, тогда РО сама распуститься.

В июле В «Русской общине» заявили, что ее признали нежелательной организацией в Челябинске.

Ранее в Чечне отреагировали на инцидент с рейдом «Русской общины» в Москве.

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