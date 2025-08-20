На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ОАЭ задержан сбежавший с Украины нардеп

Страна.ua: власти ОАЭ задержали обвиненного в госизмене депутата Рады Христенко
Ahmed Jadallah/Reuters

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) задержали депутата Верховной Рады Федора Христенко, который покинул Украину с началом специальной военной операции (СВО) и был обвинен в госизмене. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на супругу нардепа Марину Христенко.

«В ОАЭ по запросу Украины был задержан для экстрадиции на Украину нардеп Федор Христенко, которого СБУ (Служба безопасности Украины. — «Газета.Ru») обвиняет в работе на Россию», — говорится в публикации.

Напомним, после обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины СБУ заочно предъявила Христенко обвинения в госизмене. По версии следствия, парламентарий якобы отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

По информации СБУ, после начала российско-украинского конфликта депутат от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» бежал с Украины за границу, при этом он якобы продолжает осуществлять влияние на бюро и находится в тесных отношениях с частью его руководителей.

13 августа Христенко объявили в международный розыск.

Ранее сбежавшему с Украины нардепу заблокировали аккаунт в TikTok.

