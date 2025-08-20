Россиянам раскрыли секрет нейробики для тренировки мозга

В мире набирает популярность так называемая нейробика – это своего рода зарядка для мозга, которую разработал профессор нейробиологии Лоуренс Катц из университета Дьюка. Она заключается в выполнении определённых упражнений, которые позволяют активизировать работу мозга, улучшить память и выровнять психоэмоциональный фон, рассказала в беседе с RuNews24.ru эксперт по биохакингу Мария Молоствова.

Нейробика отличается от обычных когнитивных тренировок тем, что одновременно задействует не менее двух органов чувств, причём каждый из них должен использоваться по-новому – например, вкус тренируется одновременно с обонянием, пояснила специалист. Также она призвала менять местами упражнения на концентрацию и более интересные, лёгкие занятия, пояснив, что это улучшает способность мозга к адаптации.

Третий важный фактор – упражнение должно быть непривычным, вызывать у человека новые эмоции.

В качестве примера нейробики Молоствова привела передвижение по дому с закрытыми глазами, написание текста другой рукой (левой для правши и правой – для левши), изменение маршрута до работы. Кроме того, можно вдыхать ароматы цветов или еды, пытаясь их разложить на составляющие, а также научиться определять на ощупь знакомые предметы.

Важно, чтобы выполняемые задачи были новыми для человека, заставлять мозг работать иначе. Так, можно, например, попробовать нестандартно отвечать на обычные вопросы, отметила эксперт. Она подчеркнула, что именно стремление к новому – это и есть базовый принцип нейробики, поскольку даже небольшие изменения в жизни могут простимулировать нервные связи, развить интеллектуальные способности. Регулярность и частота таких упражнений со временем дадут результат, заключила эксперт по биохакингу.

Напомним, учёные доказали, что повысить свой интеллектуальный уровень человек способен в любом возрасте, причём во многом на это влияет то, как он проводит свободное время. В качестве полезных для мозга хобби называют, в частности, изучение иностранных языков, игру на музыкальных инструментах, чтение книг, шахматы и пешие прогулки.

Ранее ученые назвали упражнение, нагружающее мозг наравне с телом.