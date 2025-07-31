Составлен рейтинг хобби, которые делают людей умнее

Современные ученые доказали, что повысить свой интеллектуальный уровень человек способен в любом возрасте, причем во многом на это влияет то, как он проводит свободное время. Согласно исследованиям германских специалистов, малоподвижный и сидячий образ жизни делают нас глупее, а вот правильно выбранное хобби – умнее за счет создания в мозге новых нейронных соединений, пишет Общественная Служба Новостей.

Возглавляет рейтинг хобби, способных сделать людей умнее, изучение иностранных языков. Доказано, что люди, знающие два и более языка, быстрее продвигаются по карьерной лестнице, лучше оценивают окружающую обстановку, умеют хорошо концентрироваться на поставленной задаче.

Второе развивающее мозг хобби – это игра на музыкальных инструментах. Такое занятие развивает моторику, аналитические способности и креативность. Причем это увлечение помогает и в изучении языков – занятие музыкой укрепляет мозолистое тело (сплетение нервных волокон в головном мозге), в результате чего улучшается память, реакция становится более быстрой.

На третье место специалисты поставили чтение книг, отметив, что это занятие снимает стресс, повышает самооценку, а также расширяет кругозор, развивает логику, способность решать задачи. Вместе с этим чтение делает сон более спокойным и крепким, помогает освоить другие полезные привычки.

Еще одно полезное хобби – это хайкинг или просто длительные пешие прогулки, которые помогают человеку отвлечься от забот, сосредоточиться на чем-то другом. Сюда же относится и спорт как таковой – физические нагрузки наполняют клетки организма белком (BDNF), повышая концентрацию, улучшая память и остроту мышления.

Завершает рейтинг увлечение интеллектуальными играми, например – шахматами. У любителей этой игры развиваются оба полушария мозга, активизируются абстрактное и логическое мышление. Они регулярно тренируют оперативную и долговременную память, развивают работоспособность мозга и учатся решать задачи с разных сторон.

До этого терапевт и физиотерапевт центра «Медфрендс» назвала ранние признаки деменции, которые часто списывают на усталость, стресс или возрастные изменения. В их числе – эмоциональная нестабильность, которая может проявляться резкими перепадами настроения, беспричинной тревожностью, апатией или раздражительностью, снижение интереса к хобби, появление проблем с планированием повседневных дел и желание избегать социальных контактов.

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