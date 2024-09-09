Ученые назвали упражнение, нагружающее мозг наравне с телом

Немецкие ученые из Кассельского университета нашли простое физическое упражнение, которое развивает не только мышцы, но и умственные способности. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Cognitive Enhancement (JCE).

Команда сосредоточилась на приседаниях, выполняемых на неустойчивой поверхности. Помимо тренировки квадрицепсов, подколенных сухожилий и ягодиц, такой вариант нагрузки требует концентрации внимания.

В эксперименте приняли участие 57 пожилых и 17 молодых людей. Возраст первой группы составлял 60-70 лет, а второй — около 20 лет.

Перед началом тестов добровольцы прошли несколько скрининговых оценок, чтобы убедиться, что выполнение физических упражнений не представляет риска для здоровья.

В ходе первого испытания участники выполняли обычные приседания с гантелями, одновременно проходя тест Струпа — когнитивное упражнение, в котором нужно называть цвет шрифта показанного слова, но игнорировать само слово. Это создает конфликт восприятия, например, слово «красный» может быть напечатано синим шрифтом.

Во втором испытании добровольцы приседали на неустойчивых поверхностях, также выполняя тест Струпа.

Результаты показали, что выполнение приседаний снижало производительность участников в тесте Струпа на 9% при тренировке на устойчивой поверхности и на 14% на нестабильном покрытии.

По словам авторов исследования, приседания с необходимостью сохранять баланс усиливает концентрацию внимания и тем самым тренирует когнитивные способности.

Ранее ученые назвали упражнение, улучшающее работу мозга за одну минуту после сидячей работы.