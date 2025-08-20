На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили ввести премии для работников с пятилетним стажем

Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в ГД законопроект, которым предлагается обязать работодателей выделять премии сотрудникам, которые отработали в компании более пяти лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пояснительную записку к документу.

«Законопроектом предлагается обязать работодателей предоставлять премии лицам, отработавшим в компании 5 и более лет в размере среднего месячного заработка», — говорится в сообщении.

В законопроекте говорится, что на данный момент Трудовой кодекс предусматривает выделение премий со стороны работодателя, если это предусмотрено нормативными актами.

Парламентарии предполагают, что принятие данной меры положительно скажется на заинтересованности работников не менять место трудоустройства, а также закон отразится на уровне безработицы. Помимо этого, в проекте предлагается усовершенствовать механизм поощрения для тех людей, которые добросовестно и качественно делают свою работу.

До этого член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что незаконное лишение сотрудника премии грозит работодателю штрафом на сумму до 50 тыс. рублей как за невыплату зарплаты.

Ранее стало известно, что каждому третьему работнику в РФ урезали или отменили премию.

