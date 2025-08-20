На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Нужно готовиться»: вирусолог оценил заявление о неизбежности новой пандемии

Вирусолог Альтштейн: новая пандемия действительно неизбежна, но мы готовимся
Global Look Press

Сегодня невозможно точно предсказать появление опасных мутаций вирусов, поэтому новые пандемии действительно вероятны. Однако бояться их не нужно, так как специалисты постоянно работают над новыми вакцинами и научными открытиями, и уже научились быстро справляться с такими вызовами, рассказал НСН профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Так специалист прокомментировал заявление открывшего вирус атипичной пневмонии вирусолога Малика Пейриса о том, что новая пандемия неизбежна. По мнению ученого, наибольшую угрозу представляют респираторные вирусы из-за скорости распространения. Альтштейн согласился, что наибольшую опасность представляют гриппозные вирусы и их варианты, так как они передаются воздушно-капельным путем. Однако и им человечество сможет противостоять, так как постоянно появляются новые вакцины, заверил эксперт.

«Нет смысла заранее тревожиться, главное — поддерживать изучение вирусов, создание и изучение препаратов, физиологию человека, тогда всё будет в порядке, — считает вирусолог. — Предсказать, когда произойдут новые мутации, а также будет ли новый вирус достаточно опасным, тоже пока нельзя, но когда это случится, ничего страшного не будет».

Напомним, Малик Пейрис отмечал, что за последние 20 лет новые патогены (SARS, свиной грипп, Эбола, Mpox) появлялись каждые 3–4 года, чему способствовали интенсивное животноводство, глобальный туризм и торговля экзотическими животными. Он подчеркнул необходимость подхода «единого здоровья». Он привёл примеры: вспышка оспы обезьян (2003) из-за завезённых животных, штамм Delta в Гонконге (2022) от импортных хомяков. Вирусолог также отметил, что большинство вирусов не достигают масштабов пандемии, но риски растут.

Ранее учёный рассказал, стоит ли бояться эпидемии вируса чикунгуньи.

