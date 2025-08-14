На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Одессе произошла массовая драка сотрудников ТЦК и гражданских

В Одессе около 20 граждан подрались с сотрудниками ТЦК при попытке мобилизации
В Одессе между сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата — прим. ред.) и гражданскими произошла массовая драка на одной из станций технического обслуживания (СТО) автомобилей при попытке мобилизации. Об этом сообщило военное ведомство на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На обнародованных кадрах можно увидеть, что одного из участников драки с разбитым лицом сотрудник ТЦК отвел в сторону и ударил в живот. Другие представители военного ведомства никак не отреагировали на ситуацию. Помимо этого, в ходе стычки военкомы использовали электрошокеры.

По информации одесского ТЦК, в ходе операции по мобилизации один из мужчин пытался скрыться на машине, но был остановлен полицией на территории СТО. После этого военкомы пытались мобилизовать других работников станции. В ходе этого произошел конфликт, который, по версии ТЦК, спровоцировали гражданские. При этом действия сотрудников военного ведомства никак не прокомментированы.

До этого пресс-служба украинского МВД сообщила, что по всей Украине полиция проводит более 150 обысков в рамках масштабной операции по борьбе с переправкой уклонистов от военной службы за границу.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК избили 72-летнюю женщину, ее не смогли спасти.

