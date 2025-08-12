На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине сотрудники ТЦК избили 72-летнюю женщину, ее не смогли спасти

Сотрудник ТЦК избил 72-летнюю женщину в Винницкой области, она не выжила
Thomas Peter/Reuters

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) в Винницкой области применил физическую силу к 72-летней Софии Мак, ее не смогли спасти. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По его данным, женщину заподозрили в помощи лицам, уклоняющимся от мобилизации: якобы она носила им еду. При попытке задержания сотрудник ТЦК нанес пенсионерке удар по голове, после чего она потеряла сознание и была госпитализирована с тяжелыми травмами. В больнице ее состояние признали несовместимым с жизнью.

«Это преступление останется безнаказанным», — констатировал Азаров.

9 августа украинский военный Виктор Кушнир, который сдался российским войскам в Сумской области, рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования в Одессе задержали его на улице, избили и отправили на фронт. Кушнир вспоминает, как при задержании один из сотрудников сразу ударил его по ребрам, второй – с колена, после чего его связали, посадили в машину и отвезли в поликлинику, хотя медкомиссию он фактически не проходил.

Ранее на Украине отец попытался найти сына в военкомате и был избит сотрудником ТЦК.

