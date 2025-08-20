Диетолог назвала способ похудеть так, чтобы лишние килограммы не вернулись

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетолог Королева: похудение с помощью препаратов чревато возвратом лишнего веса
Global Look Press

Здоровый сброс лишнего веса на практике возможен только в одном случае – если человек находится в состоянии дефицита калорий, то тратит больше, чем потребляет. Для этого достаточно сделать рацион здоровым и ввести в образ жизни регулярную физическую активность. Различные препараты – такие, как «Оземпик», тоже помогают похудеть, но их прием чреват серьезными последствиями для здоровья и возвращением лишних килограммов, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

Часто для похудения стали использовать препараты с семаглутидом, однако их прием показан только при людям с сахарным диабетом и строго под присмотром врача. Проблема этих лекарств состоит в том, что принимающие их люди отказываются не только от лишних калорий, но и от того, что действительно нужно организму.

«Зачастую за счет сниженной тяги к еде и постоянного голода, который не ощущается, человек действительно получает результат, наблюдает его в зеркале и на весах. Но это уже не просто потеря веса, а действительно похудение от слова «худо», — предупредила Королева. — Человек при приеме таких препаратов получает меньше полезных веществ, которые необходимы для работы и когнитивной, и сердечно-сосудистой, и других систем организма».

Такое похудение приводит к заболеваниям ЖКТ, депрессии, нарушениям когнитивных функций, изменению композиции тела, обвисанию кожи, перечислила врач. А после завершения курса приема лекарств человек вернется к своему питанию, что приведет к тому, что лишний вес очень быстро вернется, и, возможно, с добавкой, отметила врач.

На самом деле устойчивый результат похудения возможен лишь при естественном снижении массы тела, которое основывается на изменении рациона питания в пользу более здоровой пищи, а также спорта, заключила диетолог.

До этого диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что для эффективного похудения важно изменять паттерны пищевого поведения – по его словам, это поможет избежать недоеданий или перееданий. Так, прежде всего он посоветовал исключить из рациона углеводистую пищу за четыре часа до сна и заменить ее на белковую.

Ранее врач оценила, поможет ли тренд на диету хищника похудеть.

