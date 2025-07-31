Диетолог назвал правило питания, которое поможет похудеть

Для эффективного похудения важно изменять паттерны пищевого поведения. Об этом «Радио 1» рассказал диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

По его словам, это поможет избежать недоеданий или перееданий. Так, прежде всего он посоветовал исключить из рациона углеводистую пищу за четыре часа до сна и заменить ее на белковую.

«Любой углевод превращается в сахар, каким бы сложным он ни был, а потом в глюкозу. А в вечерние часы — это не приоритетный источник пищи, так как во время сна выделяется гормон роста, который является сильным разжигающим веществом», — сказал Пристанский.

Диетолог добавил, что утро лучше начинать с углеводов. Кроме того, они должны присутствовать в обеденном рационе.

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук и старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова до этого говорила, что для похудения и снижения рисков для здоровья важно не просто меньше есть, но и рассчитать необходимую норму калорий.

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