В России разрешили сдавать дома посуточно

Верховный суд РФ разрешил сдавать дома в аренду посуточно. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам, пишет РИА Новости.

Суд рассмотрел дело жителя горнолыжного курорта Шерегеш, который построил на своем участке жилой дом с бассейном, сауной и хамамом. Его земельный участок относился к категории «туристическое обслуживание, общественное использование объектов капитального строительства, отдых». Прокуратура выяснила, что дом сдается и обратилась в суд. Претензия состояла в том, что к гостиницам российское законодательство имеет более жесткие требования. Заявление в суд было подано с целью защиты неопределенного круга лиц.

Верховный суд РФ стал на сторону владельца дома. Там уточнили, что законодательство допускает извлечение дохода от сдачи в аренду собственных жилых помещений без оговорок о ее сроках.

До этого Верховный суд, рассмотрев одно из дел, постановил, что в РФ сдать в аренду комнату в квартире можно только с согласия всех собственников жилплощади.

Ранее полиция поймала воронежца, сдававшего в аренду чужие квартиры в Москве.