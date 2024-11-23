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Полиция поймала воронежца, сдававшего в аренду чужие квартиры в Москве

Суд арестовал 18-летнего воронежца, сдававшего в Москве чужие квартиры в аренду

Полицейские поймали 18-летнего жителя Воронежа, который сдавал в Москве чужие квартиры в аренду под видом собственных. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, юноша нашел работу риелтором через социальные сети. В его обязанности входила сдача чужих квартир под видом собственных, за что он получал процент в 10 тыс. рублей за каждого арендатора. Организатор преступления оплатил ему проезд из Воронежа в столицу и рассказал о предстоящей конспирации. При сдаче квартир юноша должен был надевать маску при входе в подъезд и представляться перед клиентами собственником помещения.

В прокуратуре рассказали, что за время своего пребывания в Москве задержанный сдал в аренду квартиру на Ленинградском проспекте и получил оплату от арендаторов.

Второе жилье на улице Цендера он сдал по аналогичной схеме. Молодой человек распечатал договоры аренды и сделал четыре комплекта ключей, поскольку понимал, что арендаторов будет такое же количество. В итоге злоумышленник сдал эту квартиру женщине, молодой паре и молодому человеку. После осуществления задуманного он уехал в родной город, где его задержали сотрудники полиции.

«Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении мошенничества и с учетом позиции Останкинской межрайонной прокуратуры суд заключил его под стражу», — говорится в сообщении.

На данный момент воронежца проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее москвичка лишилась жилья и передала мошенникам 25,6 млн рублей.

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