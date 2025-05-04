Верховный суд запретил сдавать комнату без согласия собственников квартиры

ВС: сдать в аренду комнату можно только с согласия всех собственников квартиры

В России сдача комнаты в аренду возможна, только если есть согласие всех собственников квартиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по семейным делам Верховного суда (ВС) РФ.

Прецедентом стал конфликт между братом и сестрой из Архангельска, унаследовавшими от матери квартиру. Они оформили жилье в долевую собственность. Мужчина остался проживать в квартире с семьей, пообещав со временем выкупить долю сестры, которая жила отдельно. Однако он затягивал с выкупом из-за наличия кредитов. В итоге женщина сдала свою комнату посторонним людям. После этого брат подал иск в суд. В нем мужчина указал, что такой поступок родственницы нарушает право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. По словам истца, вселение в квартиру посторонних лиц доставляет ему и его ребенку максимальные неудобства, а сестра таким образом пытается навредить его семье и принудить их приобрести ее долю по неосновательно завышенной стоимости.

Суды трех инстанций отклонили иск, однако Верховный суд встал на сторону мужчины. В определении ВС сказано, что распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников.

«Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, одним собственником без согласия другого собственника нарушает право собственности последнего, имеющего в связи с этим право на судебную защиту», — отмечается в документе.

ВС отправил дело на пересмотр, обязав нижестоящие инстанции учесть озвученные в решении правовые позиции.

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