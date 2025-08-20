На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Брат главкома ВСУ Сырского рассказал о состоянии отца

Брат главкома ВСУ Сырского сообщил, что его отец находится при смерти
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Проживающий в РФ отец главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского находится при смерти, заявил брат военачальника Олег Сырский. Его слова передает РИА Новости.

«Человек при смерти. Оставьте его в покое», — сказал мужчина, отвечая на вопрос журналистов о состоянии здоровья своего отца.

По данным Telegram-канала SHOT, в июне текущего года 86-летний отец Александра Сырского попал в больницу с заболеванием головного мозга. Его болезнь обострилась на фоне заражения коронавирусом.

Узнав о состоянии отца, главнокомандующий ВСУ вышел на связь с семьей и перевел родственникам около 2,5 млн рублей на лечение. Сначала его отец лечился в родном городе Владимире, но позже его отправили в Москву.

20 августа журналисты сообщили, что московским врачам удалось спасти пенсионера. Telegram-канал SHOT писал, что в настоящее время мужчина передвигается на коляске, при этом чувствует себя гораздо лучше. Также в материале отмечалось, что медики якобы планируют выписать отца украинского военачальника через несколько дней.

Ранее политолог высказался о действиях Александра Сырского, оплатившего лечение отца в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами