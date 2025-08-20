Российские врачи спасли отца главкома ВСУ Сырского

Московские врачи спасли отца главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, в июне 86-летний Станислав Прокофьевич попал в больницу с заболеванием головного мозга. Его болезнь обострилась на фоне заражения коронавирусом.

«Оплачивает лечение — около 2,5 млн рублей — Сырский. После известий о тяжелой болезни своего отца он вышел на связь с семьей, несмотря на политические разногласия и долгую паузу в отношениях», — говорится в материале.

В нем уточняется, что Станислав Прокофьевич прошел терапию и в настоящее время передвигается на коляске. При этом мужчина чувствует себя гораздо лучше по сравнению с тем временем, когда он только попал в одну из больниц Москвы.

Как выяснили журналисты, врачи планируют выписать отца главнокомандующего ВСУ через несколько дней. Ожидается, что после этого Станислав Прокофьевич вместе с супругой уедут в родной город Владимир.

Комментируя ситуацию, проживающий в РФ брат Александра Сырского заявил, что ему «плевать на деньги», отправленные главнокомандующим ВСУ. Олег Сырский признался, что из-за брата его семью называют врагами. Более того, мужчина лишился работы — он занимал должность охранника на предприятии по производству автомобильных запчастей.

