На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские врачи спасли отца главкома ВСУ Сырского

SHOT: московские врачи спасли отца главкома ВСУ Александра Сырского
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Московские врачи спасли отца главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, в июне 86-летний Станислав Прокофьевич попал в больницу с заболеванием головного мозга. Его болезнь обострилась на фоне заражения коронавирусом.

«Оплачивает лечение — около 2,5 млн рублей — Сырский. После известий о тяжелой болезни своего отца он вышел на связь с семьей, несмотря на политические разногласия и долгую паузу в отношениях», — говорится в материале.

В нем уточняется, что Станислав Прокофьевич прошел терапию и в настоящее время передвигается на коляске. При этом мужчина чувствует себя гораздо лучше по сравнению с тем временем, когда он только попал в одну из больниц Москвы.

Как выяснили журналисты, врачи планируют выписать отца главнокомандующего ВСУ через несколько дней. Ожидается, что после этого Станислав Прокофьевич вместе с супругой уедут в родной город Владимир.

Комментируя ситуацию, проживающий в РФ брат Александра Сырского заявил, что ему «плевать на деньги», отправленные главнокомандующим ВСУ. Олег Сырский признался, что из-за брата его семью называют врагами. Более того, мужчина лишился работы — он занимал должность охранника на предприятии по производству автомобильных запчастей.

Ранее политолог оценил действия Сырского, оплатившего лечение отца в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами