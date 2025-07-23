Политолог Дмитрий Матюшенков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский оплатил лечение родителей в Москве. Эксперт обратил внимание, что киевская верхушка пытается сконструировать идентичность через отрицание, но не очищает собственные биографии, по сути, «воюя с зеркалом».

«Возникает парадокс: Украина яростно стремится порвать с Россией, но каждый раз спотыкается о собственную биографию. Родственные связи, военное прошлое, общая история — это не абстрактные категории, а живая реальность, которая повсеместно проявляется в политике, управлении и даже в вооруженных силах страны», — сказал Матюшенков.

Сырский является уроженцем Владимирской области. Его родители, как известно, до сих пор живут в РФ и поддерживают российскую повестку.

Накануне стало известно, что главком ВСУ отправил родителей на лечение в Москву и перевел на эти цели около миллиона рублей. По данным SHOT, это произошло после того, как Сырский узнал, что его 86-летнему отцу стало хуже. Перевод средств подтвердил брат украинского генерала Олег Сырский, но отказался сообщить, был он сделан до или после начала СВО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ГД прокомментировали отправку денег в Россию главкомом ВСУ.