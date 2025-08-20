На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России может появиться специальный мессенджер для детей

Депутат Ветров призвал создать в России специальный мессенджер для детей
true
true
true
close
Depositphotos

В России необходимо создать специальный мессенджер для детей с функциями родительского контроля и определения геопозиции. С такой инициативой к главе минцифры Максуту Шадаеву обратился депутат МО Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Ветров подчеркнул важность мессенджеров, которые стали основным способом связи, а также отметил, что отдельный подобный ресурс станет важным шагом в достижении цифрового суверенитета. Помимо родительского контроля и отслеживания геопозиции, он предложил внедрить в мессенджер возможность ограничить нежелательные контакты, ограничения к недопустимому для детей контенту. Причем все опции в нем должны ориентироваться в первую очередь на образование и школьное взаимодействие, подчеркнул депутат.

«Учитывая вышеизложенное, прошу вас оценить данную идею и при положительном решении приступить к её реализации», — написал Ветров.

Отметим, что помимо в России также планируют создать безопасные сим-карты для детей. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на Максута Шадаева, эти карты будут иметь набор ограничений, которые касаются, например, регистрации в социальных сетях. К примеру, пояснил министр, такие карты не позволят пройти регистрацию в социальных сетях, где есть возрастные ограничения. Покупать карты смогут родители детей и подростков в возрасте до 14 лет.

Напомним, аналитики до этого предупредили, что в последнее время аферисты с целью совершения обзвонов стали «арендовать» у детей аккаунты в мессенджерах и социальных сетях. За это они предлагают от 500 до 2 тысяч рублей. В «арендованном» аккаунте аферисты устанавливают необходимые им логотипы государственных ведомств и силовых структур, известных организаций, а затем начинают обзвон граждан для хищения денег.

Ранее Ветров предложил разработать к 1 сентября типовые букеты по единой цене.

