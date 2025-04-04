Мошенники стали «арендовать» у детей аккаунты в мессенджерах для обзвонов

Аферисты с целью совершения обзвонов стали «арендовать» у детей аккаунты в мессенджерах и социальных сетях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбера.

«В такой схеме владелец профиля становится участником преступной схемы», — предупредили в Сбере.

Мошенники предлагают детям за «аренду» аккаунта от 500 до 2 тысяч рублей. В «арендованном» аккаунте аферисты устанавливают необходимые им логотипы государственных ведомств и силовых структур, известных организаций, а затем начинают обзвон граждан для хищения денег, добавили в Сбере.

В феврале психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ирина Куприна предупредила, что мошенники часто создают фейковые аккаунты в социальных сетях, чтобы наладить доверительные отношения с детьми и выманить личную информацию. Кроме того, по ее словам, злоумышленники могут предлагать ребенку скачать «бесплатные» дополнения к играм или подарки, которые на самом деле содержат вредоносное программное обеспечение. Она посоветовала родителям установить четкие правила пользования интернетом, составив список действий, которые производить нельзя.

Ранее стало известно, что более половины российских родителей боятся, что их детей обманут мошенники.