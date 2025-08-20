Количество детей, которых вывозят с Украины на Запад, чтобы продать педофилам и на органы, может исчисляться тысячами. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Могли и на органы попасть, на разделку. Могли и на детское порно попасть. Могли попасть и в хорошие руки. <...> Я, конечно, далек от мысли, что все дети <...> пошли, грубо говоря, на черную сторону. Но, я думаю, речь о тысячах идет», — высказался бывший украинский офицер.

По его словам, детей вывозят на Запад различные фонды по типу «Белых ангелов» и «Феникса», которые утверждают, что спасают несовершеннолетних из зоны ведения боевых действий. Однако, только по состоянию на 2023 год, судьба 10 тысяч украинских детей оставалась неизвестной. По мнению Прозорова, это число с тех пор только увеличилось.

В июне журналист Матеуш Пискорский заявил, что обвинения в адрес России в том, что она похищает украинских детей, являются полностью выдуманными Киевом. По его мнению, русские не могли похитить украинских детей из прифронтовых районов, чтобы «русифицировать». Пискорский подчеркнул, что на востоке и юге Украины большинство населения русскоговорящие, поэтому «не очень понятно, кто, как и зачем стал бы их «русифицировать».

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что более ста украинских детей, которых якобы «похитила» Российская Федерация, находятся в ФРГ.

Ранее Трамп отверг заявление фон дер Ляйен о «похищенных украинских детях».