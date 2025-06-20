В МИД РФ раскрыли местонахождение ста «похищенных» украинских детей

Более ста украинских детей, которых якобы «похитила» Российская Федерация, находятся в ФРГ, заявила в ходе ПМЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Более ста детей, которые приписывали России в качестве похищенных, нашлись в Германии. Страны Северной Европы говорят о том, что они не знают даже количество пропавших украинских детей у себя на территории», — сказала дипломат.

По ее словам, тысячи несовершеннолетних украинцев находились в Польше и даже ходили там в школы, однако перестали это делать, и сейчас их местоположение неизвестно.

2 июня глава российской переговорной делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявлял, что в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле стороны обсуждали тему детей, которые потеряли контакты с родиной. По его словам, российская сторона рассмотрит каждую ситуацию по списку. Мединский также напомнил, что за последнее время Россия вернула Украине 101 ребенка, тогда как Киев российской — около 20.

Ранее Захарова сообщила, что Украина передала список из 339 имен детей вместо заявленных 20 тысяч.