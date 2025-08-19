Президент США Дональд Трамп отверг утверждение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «похищенных украинских детях», подчеркнув, что переговоры с европейскими лидерами в Белом доме касались только заключения сделки. Об этом он заявил в прямом эфире, передает Ura.ru.

Во время трансляции Трамп прервал обсуждение темы, инициированной фон дер Ляйен, акцентируя, что целью встречи было согласование конкретных договоренностей.

«Мы собрались для обсуждения другого вопроса. Для заключения сделки», — заявил президент США.

В июне журналист Матеуш Пискорский заявил, что обвинения в адрес России в том, что она похищает украинских детей, являются полностью выдуманными Киевом. По его мнению, русские не могли похитить украинских детей из прифронтовых районов, чтобы «русифицировать». Пискорский подчеркнул, что на востоке и юге Украины большинство населения русскоговорящие, поэтому «не очень понятно, кто, как и зачем стал бы их «русифицировать».

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что более ста украинских детей, которых якобы «похитила» Российская Федерация, находятся в ФРГ.

