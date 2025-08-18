Россияне смогут увидеть парад планет

Сразу четыре небесных тела можно будет увидеть в параде планет в ночь на вторник, 19 августа. Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся в одну линию на небе северного полушария, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Наблюдать явление можно будет на всей территории страны на востоке примерно за час до восхода Солнца по местному времени. Два тела, Венера и Юпитер, находятся рядом уже около 2 недель. Меркурий присоединился к ним только пару дней назад. Луна же окажется в нужной позиции только на одну сегодняшнюю ночь и уже завтра переместится в соседний участок неба, сломав строй небесных тел», — говорится в сообщении.

В Москве оптимальным временем для наблюдения будет 4 утра. В остальных регионах страны можно ориентироваться на время восхода Солнца и вычитать из него час. Все небесные тела можно будет наблюдать на небе невооруженным глазом.

В августе 2025 года уже наблюдался похожий «парад планет», когда шесть планет Солнечной системы — Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — одновременно были видны на утреннем небе.

Ранее в августе москвичи могли увидеть метеорный поток Персеиды.