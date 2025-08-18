На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне смогут увидеть парад планет

Россияне смогут увидеть парад планет в ночь на 19 августа
true
true
true
close
True Touch Lifestyle/Shutterstock/FOTODOM

Сразу четыре небесных тела можно будет увидеть в параде планет в ночь на вторник, 19 августа. Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся в одну линию на небе северного полушария, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Наблюдать явление можно будет на всей территории страны на востоке примерно за час до восхода Солнца по местному времени. Два тела, Венера и Юпитер, находятся рядом уже около 2 недель. Меркурий присоединился к ним только пару дней назад. Луна же окажется в нужной позиции только на одну сегодняшнюю ночь и уже завтра переместится в соседний участок неба, сломав строй небесных тел», — говорится в сообщении.

В Москве оптимальным временем для наблюдения будет 4 утра. В остальных регионах страны можно ориентироваться на время восхода Солнца и вычитать из него час. Все небесные тела можно будет наблюдать на небе невооруженным глазом.

В августе 2025 года уже наблюдался похожий «парад планет», когда шесть планет Солнечной системы — Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — одновременно были видны на утреннем небе.

Ранее в августе москвичи могли увидеть метеорный поток Персеиды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами