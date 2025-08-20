На одной из российских ГЭС начали сброс из-за повышения уровня водохранилища

На Зейской ГЭС, которая является одной из крупнейших на Дальнем Востоке гидроэлектростанций, начали холостой сброс воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Зейского округа Амурской области.

По ее информации, 19 августа уровень верхнего бьефа плотины Зейской ГЭС достиг 317,5 м.

«Начат холостой сброс воды через затворы водосливной части плотины. По ранее полученной информации, для Зейского водохранилища будет установлен режим работы со средним расходом воды в диапазоне 2500-3000 м /с с допустимым отклонением ±100 м /с», — сказано в сообщении.

Как отмечается, ситуацию контролируют паводковая комиссия филиала Зейской ГЭС, органы МЧС России по Амурской области, администрация Зейского округа и правительство региона. Местных жителей призвали сохранять спокойствие.

Ранее ученые рассказали, как влияет на океан сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1».