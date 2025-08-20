На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На одной из российских ГЭС начали сброс из-за повышения уровня водохранилища

На Зейской ГЭС начали холостой сброс воды из-за повышения уровня водохранилища
true
true
true
close
Павел Диденко/РИА Новости

На Зейской ГЭС, которая является одной из крупнейших на Дальнем Востоке гидроэлектростанций, начали холостой сброс воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Зейского округа Амурской области.

По ее информации, 19 августа уровень верхнего бьефа плотины Зейской ГЭС достиг 317,5 м.

«Начат холостой сброс воды через затворы водосливной части плотины. По ранее полученной информации, для Зейского водохранилища будет установлен режим работы со средним расходом воды в диапазоне 2500-3000 м /с с допустимым отклонением ±100 м /с», — сказано в сообщении.

Как отмечается, ситуацию контролируют паводковая комиссия филиала Зейской ГЭС, органы МЧС России по Амурской области, администрация Зейского округа и правительство региона. Местных жителей призвали сохранять спокойствие.

Ранее ученые рассказали, как влияет на океан сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами