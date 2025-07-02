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Ученые рассказали, как повлияет на океан сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1»

MPB: сброс воды с АЭС «Фукусима-1» не окажет влияния на уровень трития в океане
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Согласно новому моделированию ученых из Института промышленных наук Токийского университета и Университета Фукусимы, концентрация трития в Тихом океане после сброса очищенной системой ALPS воды с АЭС «Фукусима-1» возрастет не более чем на 0,1% относительно природного фона в районе сброса и за его пределами. Эти значения в сотни раз меньше международного стандарта безопасности ВОЗ для питьевой воды. Работа опубликована в журнале Marine Pollution Bulletin (MPB).

«С момента объявления Японией в 2021 году о планах сброса очищенной воды было проведено множество исследований по оценке радиологического воздействия на морскую среду. Но до сих пор не существовало глобальных моделей, учитывающих как реальный сценарий сбросов, так и долгосрочные эффекты, например влияние изменения климата», — пояснил ведущий автор исследования Александр Кокуа.

Сброс воды необходим, так как после аварии на АЭС в 2011 году для охлаждения поврежденных реакторов постоянно используется вода, которая, даже после очистки от большинства радионуклидов с помощью системы ALPS, все еще содержит тритий — трудноудаляемый изотоп водорода. Эта вода накапливается на территории станции, а место для хранения постепенно заканчивается. Чтобы избежать риска переполнения резервуаров и обеспечить безопасное управление ситуацией в долгосрочной перспективе, правительство Японии решило контролируемо сбрасывать очищенную и разбавленную морской водой жидкость в океан.

Моделирование показало, что глобальное потепление и мелкомасштабные океанические вихри ускоряют транспорт трития, но при этом концентрации трития, происходящего из сбрасываемой воды, остаются крайне низкими даже в долгосрочной перспективе.

«Наши результаты свидетельствуют, что антропогенный тритий из сбросов не окажет заметного влияния на уровень трития в океане», — подчеркнул Максим Гусев из Института радиоэкологии Университета Фукусимы.

Ученые отмечают, что такие модели могут быть полезны для отслеживания динамики водного цикла, включая осадки, циркуляцию в атмосфере и океане, а также для будущих исследований источников влаги и движения подземных вод.

Ранее ученые впервые в истории наблюдали, как атомы соединяются друг с другом.

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