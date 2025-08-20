Раскрыты подробности о совершившем экстренную посадку российском самолете

Курсанты четвертого курса Ульяновского института гражданской авиации управляли самолетом DA40, который совершил внештатную посадку с отвалившимся колесом в Ульяновской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, функции командира воздушного судна выполнял Владислав Шевченко, а второго пилота — Владислав Губанов. Они оба имеют по 60 часов налета.

Как заявил Кореняко, пилоты действовали по инструкции для аварийных ситуаций. Они выполнили процедуру по выработке топлива в зоне ожидания, которая была в районе поселка Красный Гуляй. Самолет благополучно приземлился без колеса передней опоры, экипаж не пострадал.

Действующий пилот гражданской авиации и начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев сказал, что уровень подготовки Шевченко и Губанова позволил им в нештатной ситуации действовать грамотно. Он отметил, курсанты совершили безупречную посадку без повреждения планера самолета.

Данный инцидент произошел днем 19 августа на аэродроме Солдатская Ташла, расположенном в Сенгилеевском районе Ульяновской области. В процессе тренировочного полета у самолета DA40 с двигателем малой мощности произошло отделение колеса передней стойки шасси.

