На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раскрыты подробности о совершившем экстренную посадку российском самолете

Росавиация: совершившим экстренную посадку самолетом DA40 управляли курсанты
true
true
true
close
Кадр видео: Telegram-канал «Представитель Росавиации»

Курсанты четвертого курса Ульяновского института гражданской авиации управляли самолетом DA40, который совершил внештатную посадку с отвалившимся колесом в Ульяновской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, функции командира воздушного судна выполнял Владислав Шевченко, а второго пилота — Владислав Губанов. Они оба имеют по 60 часов налета.

Как заявил Кореняко, пилоты действовали по инструкции для аварийных ситуаций. Они выполнили процедуру по выработке топлива в зоне ожидания, которая была в районе поселка Красный Гуляй. Самолет благополучно приземлился без колеса передней опоры, экипаж не пострадал.

Действующий пилот гражданской авиации и начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев сказал, что уровень подготовки Шевченко и Губанова позволил им в нештатной ситуации действовать грамотно. Он отметил, курсанты совершили безупречную посадку без повреждения планера самолета.

Данный инцидент произошел днем 19 августа на аэродроме Солдатская Ташла, расположенном в Сенгилеевском районе Ульяновской области. В процессе тренировочного полета у самолета DA40 с двигателем малой мощности произошло отделение колеса передней стойки шасси.

Ранее сообщалось, что в Испании пассажирский самолет 10 минут летел без пилота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами