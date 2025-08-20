На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Шотландии женщину на надувном крокодиле и двух подростков на матрасе унесло в море

Daily Mail: в Шотландии спасли унесенную в море на надувном крокодиле женщину
true
true
true
close
Jonathan Borg/XinHua/Global Look Press

В Шотландии сотрудники береговой охраны спасли женщину и подростков, которых на надувном крокодиле и матраце унесло в открытое море. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Сначала в береговую охрану поступило сообщение об унесенных течением в море двух подростков на надувном матрасе. Спасателям удалось оперативно обнаружить их и доставить на берег.

Спустя некоторое время с этого же пляжа в открытое море унесло женщину, находившуюся на надувном крокодиле. Ее тоже удалось быстро спасти.

Сообщается, что пострадавшие не получили серьезных травм и поэтому отказались от медицинской помощи.

Представители береговой охраны подчеркнули, что надувные плавсредства не предназначены для использования на море и представляют крайне серьезную опасность даже в хорошую погоду.

17 августа сообщалось, что в Крыму двух сапбордистов унесло в открытое море на полкилометра от берега.

Ранее стало известно, как 63-летняя дайверша продержалась сутки в море на Сахалине.

