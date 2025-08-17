На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму двух сапбордистов унесло в открытое море на полкилометра от берега

В Крыму спасли двух сапбордистов, унесенных в море
sergua/Shutterstock/FOTODOM

В Евпатории спасатели оказали помощь двум любителям водных прогулок, которых унесло в море на сапбордах. Об этом сообщает МЧС республики Крым.

Инцидент произошел у необорудованного пляжа, двое мужчин катались на сапбордах, они не справились с сильным течением. Любителе водных прогулок стало уносить в открытое море.

На помощь им пришли спасатели на моторной лодке. Сапбордистов обнаружили в полукилометре от берега, медицинская помощь им не потребовалась.

До этого на Сахалине сотрудники МЧС спасли несовершеннолетнего, которого унесло в открытое море в районе города Корсакова. Группа подростков отдыхала на берегу, один из них решил поплавать на надувном матрасе. В какой-то момент подростка стало все дальше уносить от берега. Очевидцы обратились в экстренные службы. Поблизости находился инспектор ГИМС Роман Козиков. На катере он подплыл к подростку и доставил его на берег. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

Ранее в Ростовской области спасли женщину и троих детей, дрейфоваших на сапах.

